Далай-лама посоветовал в новом году помогать другим, чтобы стать счастливее

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Помощь другим делает человека счастливее. Нужно стараться воспитывать в себе сострадание и внутреннее умиротворение, посоветовал Далай-лама XIV в поздравлении с наступающим 2024 годом, которое опубликовано на его сайте.

Далай-лама напомнил, что люди – общественные животные, которые, опираются друг на друга, чтобы выжить. Именно поэтому необходимо трудиться ради блага других, а если нет возможность помочь – стараться хотя бы не причинять вреда.

"Я обнаружил, что помощь другим - это лучший способ принести счастье и покой самим себе", – заявил Далай-лама.

Духовный лидер также призвал прилагать усилия для того, чтобы вести более осмысленную жизнь и делать мир лучше. По его словам, XXI век сделать веком диалога. Далай-лама напомнил, что мир на Земле можно построить, только построив мир в своей душе.

"Мы должны стараться воспитывать в себе сострадание и внутреннее умиротворение вне зависимости от нашей национальной или религиозной принадлежности", – считает Далай-лама.

Ранее президент России Владимир Путин направил поздравления с Рождеством и наступающим Новым годом мировым лидерам. Традиционно, президент России поздравил лидеров стран СНГ (кроме Молдавии), руководителей Абхазии и Южной Осетии. Также президент РФ поздравил лидеров Китая, Индии, Вьетнама и Лаоса, Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, Сирии, Турции и ЮАР.