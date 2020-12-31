В Великобритании мужчина перепил воды, чтобы "вылечиться" от коронавируса

17:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Житель Великобритании Люк Уильямсон выпил слишком много воды, чтобы "вылечиться" от коронавируса, сообщает Daily Mail.
Он пожаловался на то, что плохо себя чувствует. Плохое самочувствие продолжалось у него на протяжении недели. Его жена Лаура рассказала, что ему посоветовали пить больше воды, чтобы излечиться от болезни.
По ее словам, однажды он пошел принять ванну, однако упал, когда вылезал из нее. Жена вызвала ему скорую.
Выяснилось, что он ежедневно употреблял по пять литров воды. В связи с этим уровень натрия в организме был слишком низок. Из-за этого в больнице у мужчины случился припадок, а впоследствии у него обнаружили отек мозга.
Сообщается, что в настоящий момент мужчина восстанавливается и вскоре может вернуться к нормальной жизни.
Ранее в Чите 64-летняя женщина скончалась после домашнего лечения от коронавируса. До наступления смерти она опубликовала ролик, в котором пожаловалась на ухудшение самочувствия и долгое ожидание скорой помощи. Ее госпитализировали, и на следующий день она скончалась.
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