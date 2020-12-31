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В мире

12:04

В США сотрудник медцентра намеренно испортил 500 доз вакцины от COVID-19

за рубежом медицина

Фото: ТАСС/AP Photo/Charlie Riedel

В американском штате Висконсин сотрудник медцентра Aurora Medical Center намеренно испортил около 500 доз вакцины от COVID-19 компании Moderna. Об этом сообщает телеканал WBAY со ссылкой на заявление организации Advocate Aurora Health, к которой относится медцентр.

Уточняется, что на прошлой неделе сотрудник достал из холодильника 50 упаковок с препаратами и не положил их обратно. Из-за неправильного хранения свыше 500 доз вакцины пришлось выбросить.

Согласно данным телеканала, в ходе расследования сотрудник медцентра признался, что сделал это сознательно. Имя работника медицинского центра не разглашается – так же, как и его мотивы.

Ранее сообщалось о сильной аллергической реакции у медработника в Нью-Йорке после прививки Pfizer от коронавирусной инфекции COVID-19. Отмечалось, что подобная реакция на препарат была выявлена в городе впервые. При этом место и время вакцинации медработника не раскрывается.

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