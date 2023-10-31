Жительница Италии 34 года водила машину с просроченными правами – СМИ

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60-летняя жительница Италии водила машину с просроченными 34 года назад правами, передает издание la Repubblica.

Автомобиль итальянки остановили в провинции Алессандрия в северной области Пьемонт. Она пыталась объяснить полицейским, что забыла права дома. После проверки по базе данных женщина призналась, что получила удостоверение в 1979 году, после чего за новым ни разу не обращалась.

В Италии водительские документы действуют 10 лет. Правоохранителям она рассказала, что брала автомобиль лишь для коротких поездок и в дни, когда на улицах меньше движения. За это итальянка получила штраф. Вместе с этим стражи порядка передали информацию о ней в управление дорожной службы, которое проверит ее состояние для получения новых прав.

Ранее стало известно, что Госдума РФ решила бессрочно отложить рассмотрение законопроекта о признании в РФ водительских удостоверений граждан Армении. Предполагалось, что инициатива будет распространяться на национальные ВУ жителей республики, которые осуществляют предпринимательскую и трудовую деятельность.

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