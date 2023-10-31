Экоактивисты обрызгали краской ведомство канцлера Германии

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Экоактивисты движения Letzte Generation обрызгали оранжевой краской стену ведомства федерального канцлера в правительственном квартале Берлина. Об этом сообщает телеканал RBB.

Члены движения также написали на стене фразу "Олаф врет". Так они адресовали канцлеру ФРГ Олафу Шольцу несогласие с климатической политикой. В этой акции приняли участие от 60 до 70 человек. Движение также призвало к более решительной борьбе с изменением климата, а также ограничению скорости на дорогах и снижению цен на проезд в общественном транспорте.

Представители Letzte Generation подчеркивали, что продолжат свою деятельность до того момента, пока германские власти не найдут оптимального решения. Действия движения часто подвергались критике со стороны кабмина Германии.

Так, днем ранее полиция Лондона задержала более 60 человек во время демонстрации экоактивистов. Участники акции призвали правительство прекратить реализацию новых проектов в нефтегазовой сфере.

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