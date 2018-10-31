Лукашенко заявил о намерении улучшить отношения с США

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется на улучшение отношений с Вашингтоном, считая Соединенные Штаты ведущей страной в мире. Об этом белорусский лидер заявил на встрече с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом, которая состоялась в среду, 31 октября.

"Даже в самые сложные времена наших отношений я не переставал говорить, что мы крайне заинтересованы в хороших отношениях с вашей страной", – приводится цитата Лукашенко на сайте президента республики.

По его словам, это исторический визит высокопоставленного чиновника США, "с которого начнется постепенный выход из того состояния, в котором находятся белорусско-американские отношения".

Лукашенко подчеркнул, что власти Белоруссии привержены тому, чтобы страна "была суверенной и независимой".

"Если мы с вами продвинемся в наших отношениях, я обещаю, что Беларусь будет самым надежным и искренним партнером. Если Беларусь что-то вам пообещает, даже в ущерб себе мы это сделаем", – заявил белорусский лидер.

Митчелл прибыл в Белоруссию для участия во встрече основной группы Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ) в Минске.

Посол России в Минске Михаил Бабич ранее заявил, что любое военное нападение на Белоруссию Москва будет рассматривать как нападение на Россию со всеми вытекающими из этого последствиями. Так дипломат отреагировал на планы США разместить базу у западной границы Союзного государства. В сентябре стало известно, что в Польше может появиться американская военная база "Форт Трамп".



Ранее сообщалось, что Минобороны США планирует проверить готовность инфраструктуры Белоруссии, Украины, Молдавии, Финляндии и Польши к условиям военного времени. Военное ведомство хочет выяснить, как поставляются различные товары в этих странах, чтобы подготовить собственную промышленность. Проверят источники получения воды, продуктов, топлива, медикаментов, промышленного оборудования и одежды.