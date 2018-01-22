Пентагон проверит готовность пяти европейских стран к военному времени

22 января, 11:35
Фото: DPA/Tina-Jane Krohn/ТАСС
Оборонное логистическое агентство США проверит готовность инфраструктуры Белоруссии, Украины, Молдавии, Финляндии и Польши к условиям военного времени. Об этом сообщает RT.
Исследование нужно, чтобы повысить готовность промышленности к условиям военного времени и чрезвычайным ситуациям. По мнению экспертов, все эти страны находятся в непосредственной близости к России, и такое исследование можно считать одним из этапов подготовки к началу боевых действий.
Пентагон хочет выяснить, как поставляются различные товары в этих странах, чтобы подготовить собственную промышленность. В отчетах будут указаны источники получения воды, продуктов питания, топлива, медикаментов, промышленного оборудования и одежды. Также ведомство интересуют строительные материалы: песок, цемент, колючая проволока, пиломатериалы и строительная техника.
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