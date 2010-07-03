Экс-главе Audi предъявили обвинения в мошенничестве

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Бывшему генеральному директору Audi Руперту Штадлеру предъявлены обвинения в мошенничестве в связи с "дизельным скандалом" – автопроизводители продавали машины, программное обеспечение в которых занижало показатели вредности выхлопов при тестировании. Об этом пишет "Интерфакс".

Еще трое фигурантов расследования обвинены в производстве двигателей для автомобилей Audi, Volkswagen и Porsche с таким программным обеспечением. Штадлеру вменяют, что он знал о фальсификациях как минимум с сентября 2015 года, но не остановил продажи. В итоге в Европе и США продали 251 тысячу автомобилей Audi, 71,5 тысячи Volkswagen и 112 тысяч Porsche.

Штадлер возглавлял концерн Audi в течение 11 лет. Прокуратура Мюнхена возбудила против него дело о "мошенничестве и опосредованном подлоге". В квартире бизнесмена прошли обыски. Отмечается, что глава Audi оказался самым высокопоставленным сотрудником автоконцерна, задержанным из-за "дизельного скандала".