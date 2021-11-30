Один из производителей конфет "Моцарт" подал заявление о банкротстве

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Австрийская компания Salzburg Schokolade, являющаяся одним из производителей конфет "Моцарт", подала заявление о банкротстве. Об этом со ссылкой на письмо руководства компании сообщает Austria Presse Agentur.

Серьезный ущерб компании нанесла пандемия коронавируса. Сокращение числа туристов, свадебных торжеств и других праздничных событий привело к падению спроса на кондитерские изделия данного производителя.

"Текущий локдаун и значительный рост затрат на сырье, электроэнергию, зарплаты, логистические издержки и расходы на упаковочные материалы также послужили причинами банкротства", – заявил директор компании Кристиан Шюгерль.

Производство по делу о банкротстве должно открыться 1 декабря в суде Зальцбурга. По информации агентства, банкротство компании затронуло около 140 сотрудников: Salzburg Schokolade не смогла выплатить им зарплату за ноябрь, а также рождественскую премию.

Ранее американский производитель кондитерских изделий Mars предупредил клиентов об ограничении поставок батончиков и конфет под брендом Bounty. Вынужденное ограничение поставок объяснили повышенным спросом в начале года и снижением поставок сырья.