Одинцовская кондитерская фабрика опровергла данные о повышении цен на шоколад

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

На Одинцовской кондитерской фабрике, выпускающей конфеты и шоколад под брендом "А. Коркунов", опровергли информацию о повышении цен на продукцию. По данным пресс-службы, в текущем году цены увеличивали только один раз и больше не планируют.

"Мы не раскрываем коммерческие взаимоотношения со своими партнерами, но в контексте текущей ситуации считаем вопиющей ошибкой упоминание повторного пересмотра цен на продукцию бренда "Коркунов", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что подорожание кондитерской продукции ожидается в России перед новогодними праздниками.

Представители розничной торговли заявили, что уже получили от производителей уведомления о повышении цен на продукцию с 1 декабря текущего года.