Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Главный флаг Украины приспустили в Киеве из-за сильного ветра. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на городскую администрацию.

Как отметили власти, такое решение приняли из-за прогнозов синоптиков, которые предупредили о порывах ветра до 15–20 метров в секунду.

Уточняется, что флаг будет приспущен до 31 октября.

Ранее в польском городе Краков с фасада Театра имени Юлиуша Словацкого убрали украинский флаг в связи с большим количеством угроз. Его перенесли внутрь здания, где он будет установлен рядом с польским.

Директор театра Кшиштоф Глуховский пояснил, что пошел на этот шаг, чтобы обезопасить свой персонал и предотвратить потенциальную угрозу разрушения имущества.

