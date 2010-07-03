Президент Чили отменил саммит АТЭС из-за беспорядков в стране

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Президент Чили Себастьян Пиньера отменил саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и форум ООН по изменению климата СОР 25. Об этом сообщает телеканал 24horas.

"Мне было больно сделать это, но я принял решение не проводить саммит АТЭС и конференцию ООН по изменению климата", – заявил Пиньера.

Саммит АТЭС должен был пройти в Сантьяго в ноябре, а конференция СОР 25 была назначена на декабрь этого года. Решение властей отменить крупные международные мероприятия связано с массовыми протестами, которые бушуют в стране.

"Когда отец сталкивается с проблемами, он должен отдавать приоритет семье, президент также должен всегда ставить интересы сограждан превыше всего", – сказал глава Чили.

Массовые протесты начались в Сантьяго 14 октября после того, как стоимость билета на метро подскочила в среднем на 30 песо (0,04 доллара), до максимума в 850 песо (1,2 доллара). Со временем акции протеста переросли в беспорядки и охватили другие города Чили.

Власти объявили в стране режим ЧП, ввели комендантский час в столице и других крупных городах. Пиньера принял решение отменить повышение цен на проезд в общественном транспорте, а также принял ряд мер социальной поддержки населения, в том числе увеличение пенсий и снижение тарифов на коммунальные услуги.



27 октября режим ЧП отменили, однако в понедельник беспорядки снова вспыхнули в ряде городов. По данным властей, в результате волнений погибли по меньшей мере 19 человек.

Президент России Владимир Путин заявлял, что не будет присутствовать на саммите АТЭС. Лидер не смог бы присутствовать из-за назначенных в России мероприятий.

Ранее в Сочи прошел международный экономический форум "Россия – Африка", в котором приняли участие более шести тысяч представителей 104 стран мира. В рамках форума было оглашено решение списать африканским странам многомиллиардные долги.