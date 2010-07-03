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Москва 24

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Общество

16:22

МИД предупредил россиян о новых протестах в Барселоне

общество безопасность за рубежом

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Ситуационно-кризисный центр Министерства иностранных дел России предупредил соотечественников о новых протестных акциях в испанском городе Барселона. Об этом говорится в сообщении департамента в Twitter.

"Испания – 29 октября в городе Барселона ожидаются манифестации сторонников независимости Каталонии; повышенные меры безопасности; ограничения движения транспорта", – говорится в сообщении.

Волна массовых акций началась 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 политикам по делу об организации референдума о независимости Каталонии. По информации СМИ, за неделю протестных акций, с 14 по 20 октября, пострадали около 600 человек.

Референдум состоялся в 2017 году по инициативе местных властей. В нем приняли участие чуть более 40% избирателей. Подавляющее большинство проголосовали за отделение от Испании и региональный парламент провозгласил независимость.

В ответ на это Мадрид распустил женералитет и ввел прямое правление в автономии. Несколько политиков, включая главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона, скрываясь от правосудия, покинули Испанию.

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