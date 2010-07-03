Посольство Израиля в России приостановило работу

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Посольство Израиля в Москве временно прекращает свою работу из-за финансовых проблем и разногласий с израильским министерством финансов, сообщает РБК.

В сообщении дипломатического представительства отмечается, что Минфин Израиля обязывает дипломатов в одностороннем порядке соблюдать новые указания, которые нарушают "существующий уже несколько десятилетий порядок".

Представительства Израиля закрываются и в других странах. Посольство страны на Украине также отказалось работать из-за недостаточного финансирования.

В интервью Times of Israel дипломаты заявили, что их недовольство вызвало решение Минфина сократить расходы на содержание дипломатов и других представителей Израиля по всему миру.

"Я посол в Южном Судане. У меня нет денег, чтобы полететь в Южный Судан. Все, на что у МИДа хватает денег, – это аренда и зарплаты, иногда нам хватает на электричество. Но у нас нет денег, чтобы купить новые чернила для принтера. Нет денег на кофе, на поездки", – рассказал один из дипломатов.

Ранее главному бухгалтеру посольства РФ в Израиле и еще двум сотрудникам предъявили обвинение по делу о мошенничестве почти на 50 миллионов рублей.

