Путин рассказал про деда Нетаньяху

16:10
16:10
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Фото: kremlin.ru
Владимир Путин похвалил работу израильского благотворительного фонда "Керен ха-Йесод". Он пересказал организации историю деда премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху, передает ТАСС.
"Ваш фонд является старейшим, это одна из наиболее влиятельных еврейских организаций уже на протяжении почти ста лет собирает пожертвования на строительство еврейского государства, на программы помощи еврейской диаспоре практически по всему миру, на поддержку полезных международных проектов в области общественной дипломатии, образования, науки, культуры", – сказал Путин, обращаясь к участникам конгресса "Керен ха-Йесод".
Президент подчеркнул, что в руководство фонда входят видные представители еврейского народа, политики, бизнесмены, религиозные деятели. Он также поприветствовал решение провести форум в Москве.
Путин отметил, что важно, что фонд делает многое для активации контактов между народами России и Израиля, помогает расширять сотрудничество во всех сферах. Он также поделился с участниками конгресса историей, которую ему рассказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Сочи.
По словам российского лидера, Нетаньяху рассказывал ему, что "Керен ха-Йесод" пользуется во всем мире действительно большим авторитетом и занимается важными и полезными вопросами.
"Премьер-министр с теплотой вспоминал, что его дед – раввин – часто и активно выступал на мероприятиях "Керен ха-Йесод", он был прекрасным оратором, как сказал господин премьер-министр, и за красноречие его сравнивали даже со знаменитым еврейским поэтом Хаимом Бяликом", – сказал Путин.
Президент добавил, что в доме Нетаньяху до сих пор хранится диплом фонда, который вручили его деду за вклад в деятельность фонда.
Ранее Путин принял приглашение посетить Израиль в начале 2020 года для участия в памятных мероприятиях.
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