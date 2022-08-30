Меган Маркл сообщила о "потере отца" принцем Гарри

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Меган Маркл сообщила о проблемах в общении принца Гарри со своим отцом принцем Чарльзом после отказа от полномочий старшего члена королевской семьи Великобритании и переезда в США, сообщает издание Six Pages.

"Гарри сказал мне: "Я лишился папы из-за всего этого". У них, должно быть, все не так, как у меня, но он решил именно так", – отметила Маркл.

По данным издания, таким образом герцогиня Сассекская выразила желание, что принц Гарри все же сохранит отношения с отцом.

"Чарльз дал Гарри и Меган миллионы, когда они уехали из Великобритании. Сейчас семья находится в Балморале, и я уверен, что они в ужасе от этого интервью", – оценил слова Маркл близкий к королевской семье источник.

Ранее стало известно, почему принц Гарри и Меган Маркл не дождались окончания платинового юбилея Елизаветы I и уехали из Великобритании. По мнению журналиста Тома Бауэра, пара так поступила после отношения к ним во дворце после скандального интервью Опре Уинфри.

Помимо этого, британцы освистали Гарри и Меган во время публичного выступления. Журналист также отметил, что принц был в ярости на фоне того, что семья смогла жить без них.

