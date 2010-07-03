В Нью-Гэмпшире запретили смертную казнь

В американском штате Нью-Гэмпшир упразднили смертную казнь. Об этом сообщает телекомпания CNN.
По ее информации, верхняя палата парламента Нью-Гэмпшира 30 мая одобрила предложение пересмотреть вето, наложенное на проект закона о запрете смертной казни губернатором штата Крисом Сунуну. За отмену высказались 16 депутатов, восемь были против.
Закон об упразднении смертной казни вступит в силу сразу после его утверждения законодательной ассамблеей. Таким образом, Нью-Гэмпшир стал 21-м американским штатом, где отменили смертную казнь.
Губернатор Нью-Гэмпшира заявил, что разочарован решением сената. "Я последовательно поддерживал органы правопорядка, семьи жертв преступлений и сторонников правосудия, возражающих против запрета смертной казни", − пояснил он.
По данным организации Death Penalty Information Center, до этого момента смертная казнь была разрешена в 30 американских штатах. Приведения смертного приговора в исполнение, по состоянию на 1 июля 2018 года, ожидали 2738 человек.
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