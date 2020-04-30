В Италии нашли способ избежать второй волны COVID-19

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Глава департамента инфекционных заболеваний в итальянском Высшем институте здоровья, научный советник правительства Италии Джованни Рецца назвал меры, которые помогут не допустить вторую волну COVID-19, пишет РБК.

По его словам, новой волны распространения коронавируса помогут избежать соблюдение дистанции, тестирование широкого круга населения и подавление новых очагов инфекции.

Реца подчеркнул, что экономическая ситуация не позволяет держать в силе жесткий карантин больше чем на два месяца.

"Поэтому нужно возобновлять производственную деятельность, открывать магазины и так далее, потому что у нас был действительно очень жесткий локдаун", – подчеркнул Реца.

По его словам, для недопущения масштабной второй волны распространения инфекции нужно постоянно напоминать населению о соблюдении социальной дистанции.

Глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд ранее заявил, что вторая волна коронавируса следующей зимой в США может оказаться хуже, чем нынешняя, так как совпадет с началом эпидемии гриппа. По его словам, одновременная вспышка двух респираторных заболеваний приведет к тому, что система здравоохранения окажется под "немыслимой нагрузкой".

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано больше 3 миллионов случаев заражения, более 208 тысяч человек скончалось.

