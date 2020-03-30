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Происшествия

20:05

Британского боксера отстранили за урок по избиению женщин на карантине

за рубежом происшествия

Фото: соцсети

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации во втором среднем весе Билли Джо Сондерс временно отстранен. Поводом для этого стал урок спортсмена, в котором он рассказывал, как бить жену на карантине, передает "Газета.ру".

В ролике 30-летний мужчина отрабатывал удары по боксерскому мешку. В это время боец говорил, как вести поединок с супругой после шести или семи дней карантина. "Она не понимает, что происходит, и ты ее добиваешь. Это должно сработать", – говорил Сондерс.

Видеозапись вызвала много критики в адрес бойца. Позднее боксер извинился, заверив, что не является сторонником домашнего насилия. В послужном списке Сондерса 29 побед (14 нокаутом).

Ранее боксера Георгия Кушиташвили отпустили из СИЗО под домашний арест. До этого инцидент произошел на Фрунзенской набережной. Боксеры Георгий Кушиташвили и Овик Оганнисян проявили агрессию при проверке документов. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников Росгвардии.

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