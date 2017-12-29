СМИ: вертолеты США эвакуировали командиров ИГ из провинции Дейр-эз-Зор

29 декабря, 16:28
Фото: ТАСС/Zuma/Cpl. Rachel Diehm
Командиры группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) эвакуированы вертолетами США из нескольких районов провинции Дейр-эз-Зор в Сирии 27 декабря.
Об этом рассказали местные жители. По данным агентства SANA, руководители ИГ отбыли из северных районов провинции в местность Хасеке на северо-востоке Сирии. Источники утверждают, что это уже вторая подобная операция США.
Правительство Сирии направило в ООН послание с обвинениями в адрес коалиции и Штатов. Дамаск полагает, что альянс заключает сделки с ИГ и координирует свои действия с террористами.
Зарубежные СМИ сообщали, что что международная коалицияи ее сирийские союзники заключили сделку и помогли в октябре около 250 боевикам, а также их семьям покинуть город Ракка.
Россия не обладает доказательствами того, что западный альянс оказывал помощь террористам, однако проверка подобных сообщений проводится.
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