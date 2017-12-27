Генштаб обвинил США в подготовке террористов на базе в Сирии

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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал, что США на своей сирийской военной базе Эт-Танф готовят террористов запрещенной в РФ группировки "Исламское государство".

"Эта база на юге Сирии, она ограничивается участком местности радиусом 55 километров. Это граница Сирии, Иордании и Ирака", объяснил Герасимов.

По его словам, данные космической и других видов разведки говорят о том, что на ней находятся отряды боевиков. "Они фактически там готовятся", – цитирует его сайт "Комсомольской правды".

Также, начальник Генштаба считает, что боевики находятся в лагере Шаддади на северо-востоке страны, где есть еще одна база США. Он пояснил, что эти боевики – фактически ИГ, однако после проведенной с ними работы они "перекрашиваются" и берут другие названия, например, "Новая сирийская армия".

"Их задача – дестабилизировать обстановку. Мы знаем, что из лагеря Шаддади порядка 400 человек ушло в район Эт-Танфа. Уже после того, как главные силы ИГИЛ были разгромлены, они пытались дестабилизировать обстановку, наступая с восточного берега Евфрата. Но понесли потери", – рассказал Герасимов.

Он также добавил, что по оценке Генштаба, сейчас в Шаддади находится порядка 750 боевиков, а в Эт-Танфе – около 350.

Генерал при этом отметил, что Пентагон не может объяснить, для чего нужна база Эт-Танф на территории Сирии, если страна уже освобождена от ИГ.