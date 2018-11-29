Задержан захвативший заложников в колледже в Италии

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Итальянская полиция задержала мужчину, который захватил заложников в колледже города Фьюджи.

Как сообщает телеканал Rai News 24, нейтрализовать преступника правоохранителям удалось с помощью перцового спрея. Задержанным оказался 28-летний мужчина. После допроса его отправили в местную психиатрическую больницу.

Ранее днем в итальянском городе Фьюджи были взяты в заложники по меньшей мере 20 человек. Правоохранительные органы провели спецоперацию по освобождению заложников.

По данным некоторых итальянских СМИ, в ходе инцидента пострадала одна девушка. Ее госпитализировали с легкими травмами.

В начале ноября вооруженный ножом мужчина захватил заложников в почтовом отделении в итальянском городе Реджо-Эмилия. Сообщалось, что ранее злоумышленник был осужден на 19 лет тюрьмы по делу о мафии.

После захвата почтового отделения мужчина, представившийся как Франческо Амато, отпустил из здания клиентов, оставив в заложниках пятерых сотрудников почты. Позже он разрешил покинуть здание одной из сотрудниц, которой стало плохо.