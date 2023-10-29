Ночь празднования Хэллоуина в Сеуле прошла без давки и происшествий – СМИ

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Южная Корея отметила Хэллоуин без столпотворений на фоне празднования первой годовщины трагедии в сеульском районе Итхэвон, где в результате давки во время Хэллоуина погибли 159 человек. Об этом сообщает агентство Ренхап.

Сообщается, что в ночь празднования Хэллоуина в развлекательных районах Сеула Хонда и Итхэвон не наблюдалось столпотворения. Количество людей было таким же, как и в другие выходные дни.

Многие жители Сеула не стали посещать вечеринки из-за трагедии, случившейся в прошлом году. Однако власти города все равно организовали дополнительные меры защиты граждан в праздничную ночь. 27 октября в районе Хондэ был создан специальный комплексный центр для реагирования на ситуацию в режиме реального времени и центр неотложной медицинской помощи. Для обеспечения порядка были задействованы 2850 человек.

Также сообщается, что на самом месте трагедии в Итхэвоне была создана поминальная стена, к которой жители принесли цветы и прикрепили записки.

Крупнейшая в истории Южной Кореи давка произошла в ночь на 30 октября во время празднования Хэллоуина в известном вечеринками сеульском районе Итхэвон. Десятки тысяч молодых людей собрались в узком переулке с наклоном.