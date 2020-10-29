В Белоруссии перестанут признавать полученные за границей дипломы

17:30
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
В Белоруссии перестанут признавать дипломы, полученные за границей. Разработать соответствующие меры правительству поручил президент республики Александр Лукашенко, сообщает "Sputnik Беларусь".
"Я поручил правительству. В ближайшее время будут приняты меры о непризнании дипломов, полученных за границей", – заявил Лукашенко.
Кроме этого, он высказался на тему желания белорусских студентов учиться за границей, в частности в Польше, Чехии, Литве.
"Не вопрос. Завтра выпишем билеты, пусть едут. Но только в лингвистическом университете учат иностранным языкам. Поверьте, в Польше, Чехии и даже в Литве людей, которые умеют разговаривать на иностранных, английском или немецком, языках, предостаточно", – подчеркнул Лукашенко.
При этом он добавил, что за границей намеренно будут оставлять талантливых студентов – физиков, математиков.
"Если они думают там учиться, им там мозги промоют, как это делают поляки нашим ребятам, которые там учатся, и они нам их подкинут как пятую колонну. Этого не будет", – заключил белорусский лидер.
Ранее он потребовал, чтобы студентов, участвующих в акциях протеста, отчислили из вузов. Он заявил, что учащиеся, которые принимают участие в несанкционированных митингах, лишаются права быть студентами.
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