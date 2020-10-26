Минский тракторный завод продолжает работать в штатном режиме

15:59
Фото: AP Photo/Dmitri Lovetsky
Минский тракторный завод работает в понедельник, при этом технологические процессы не были нарушены. Об этом РИА Новости рассказали представители предприятия.
До этого в местных Telegram-каналах говорилось, что планируются забастовки на ряде белорусских предприятий. В частности, утверждалось о перебоях в работе МТЗ, "Гродно Азот", а также Минском заводе колесных тягачей.
Как отмечает пресс-секретарь премьер-министра республики Александра Исаева, утром все предприятия реального сектора страны работали в штатном режиме. Каких-либо остановок производства не наблюдалось, уточняет она.
25 октября в Минске прошла очередная акция протеста. Говорилось, что демонстранты хотели занять центр города, но милиция не позволила им это сделать. Были задержаны порядка 120 человек.
Протесты в Белоруссии начались после проведения президентских выборов. Согласно результатам, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, его оппонент Светлана Тихановская – 10,12%.
Глава белорусской оппозиции Светлана Тихановская говорила, что с 26 октября в стране начинается общенациональная забастовка.
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