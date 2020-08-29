У посольства РФ в Берлине произошли столкновения

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Участники субботних акций протеста против связанных с коронавирусной инфекцией ограничительных мер вступили в столкновение с полицией около посольства России в Берлине. Об этом РИА Новости рассказали представители столичной полиции.

По данным стражей порядка, действия протестующих не были направлены на посольство Российской Федерации. "У произошедшего не было политических мотивов. На улице Унтер ден Линден находилась группа примерно в две тысячи человек, из которой в полицию бросали бутылки и камни", – говорится в заявлении ведомства.

Как уточнили в полиции, были задержаны два человека. В Берлине 29 августа проходят акции протеста противников ограничительных мер, которые ввели власти для борьбы с пандемией COVID-19.

Ранее в Нидерландах прошла демонстрация против вакцинации и карантина. Активистов было всего несколько десятков, но они вели себя достаточно агрессивно – полиции пришлось применить силу.