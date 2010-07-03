Умер старший брат короля Саудовской Аравии

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В возрасте 95 лет скончался старший брат короля Саудовской Аравии Сальмана принц Бандар бен Абдель Азиз Аль Сауд, передает РИА Новости.

Прощание с покойным пройдет 29 июля в мечети Масждид аль-Харам в Мекке.

Бандар бен Абдель Азиз родился в 1923 году и не занимал официальных постов в королевстве по собственному желанию. Он был отцом нынешнего губернатора провинции Эр-Рияд принца Фейсала бен Бандара бен Абдель Азиза и министра национальной гвардии королевства Абдаллы бен Бандара бен Абдель Азиза. В последние годы принц боролся с тяжелой болезнью.

25 июля стало известно о смерти президента Туниса Беджи Каида Эс-Себси. Ему было 92 года. Накануне его госпитализировали в военный госпиталь тунисской столицы из-за сильного недомогания. Там же утром он скончался.