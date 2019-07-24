Умер актер Рутгер Хауэр. Об этом сообщает издание Variety.
По информации издания, актер умер еще 19 июля у себя на родине, в Нидерландах, после непродолжительной болезни. Эту информацию подтвердил агент актера Стив Кенис.
Он также рассказал, что 24 июля состоялись похороны артиста.
Умер актер Рутгер Хауэр
Рутгер Хауэр – нидерландский и американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Он родился 23 января 1944 года в актерской семье в нидерландском Брекелене.
Известность ему принесла роль в фильме "Бегущий по лезвию" (1982), где он сыграл репликанта Роя Бетти.
Также знаменит благодаря фильмам "Зов предков", "Слепая ярость", "Ночные ястребы" и сериалам "Десятое королевство" и "Великий Мерлин". В 1988 году Хауэр получил "Золотой глобус" за роль второго плана в фильме "Побег из Собибора".
Активно снимался в кино Рутгер Хауэр и в последнее время. Так, в 2017 году он появился в фильме Люка Бессона "Валериан и город тысячи планет", признанным самым дорогим фильмом в истории Франции (его бюджет превысил 197 миллионов евро). В картине снимались Дейн Дехан, Кара Делевинь, Рианна, Джон Гудман, Итан Хоук, Клайв Оуэн, Рутгер Хауэр и другие актеры.
Также Рутгер Хауэр вел активную общественную деятельность: был известен как спонсор "Гринпис" и основатель организации, занимающейся проблемами информирования населения о СПИДе.
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