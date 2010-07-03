Умер журналист Владимир Кара-Мурза

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Умер российский журналист Владимир Кара-Мурза. Об этом в Twitter сообщил его сын.

"Сегодня, 28 июля, ушел из жизни Владимир Алексеевич Кара-Мурза (1959-2019). Историк, тележурналист, один из основателей "старого НТВ". Мой папа. Ушел в 08:00 утра, в день своих именин", – написал Кара-Мурза-младший.

О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Владимир Кара-Мурза работал теле- и радиоведущим. Его журналистская карьера началась в 1992 году. Вместе с Евгением Киселевым он работал над программой "Итоги" на РГТРК. На протяжении шести лет он ввел программу "Сегодня в полночь" на НТВ, был автором и ведущим программы "Свидетель века". В 1995 году получил премию Союза журналистов России – "Золотое перо России".

Владимир работал на телеканалах ТНТ, ТВ-6 и ТВС. С 2003 по 2008 ввел программу "Сейчас в России" на телеканале RTVI, где позднее стала выходить программа "Грани недели с Владимиром Кара-Мурзой". С 2003 года работал на радио "Эхо Москвы".

