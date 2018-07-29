Британские СМИ сообщили об участии в отравлении Скрипалей "двух групп из России"

29 июля, 13:59
Фото: ТАСС/PA Images/Andrew Matthews
В Великобритании следователи не исключают, что к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии могут быть причастны две группы из России. Об этом сообщает издание The Mirror.
По данным газеты, британская контртеррористическая полиция изучает версию о том, что одна из этих групп якобы привезла опасное вещество в Великобританию за несколько недель до отравления Скрипалей. Задача другой группы будто бы состояла в том, чтобы непосредственно применить субстанцию против Скрипаля и его дочери.
Ранее депутат бундестага Хайке Хензель усомнилась в заявлениях британских властей о причастности России к отравлению Скрипалей. Он отметила, что до сих пор ни Великобритания. ни власти самой ФРГ так и предоставили парламентариям и немецким гражданам доказательства участия Москвы в этом деле.
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