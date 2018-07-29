В Берлине усомнились в причастности Москвы в делу Скрипалей

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В Германии усомнились в "причастности" России к делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Такое мнение высказала депутат бундестага Хайке Хензель в интервью газете Junge Welt.

По словам парламентария, власти ФРГ отказались предоставить депутатам бундестага и жителям страны якобы полученные от британских спецслужб доказательства, на основании которых Москву обвинили в причастности к инциденту в Солсбери.

Хензель высказала сомнения в том, что у властей Великобритании и Германии вообще есть какие-либо доказательства участия Россия в отравлении Скрипалей.

Кроме того, отметила депутат, правительство ФРГ до сих пор не ответило – располагает ли немецкая разведка химическим веществом, которое использовалось в Солсбери.

Инцидент с травлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошел в городе Солсбери в начале марта. Британские власти заявили, что пострадавшие подверглись воздействию боевого отравляющего вещества А-234. Ответственность Лондон возложил на Россию, в Москве эти обвинения категорически отвергли.

В начале июля, поле нового инцидента с отравлением в Великобритании, замглавы британского МВД Бен Уоллес призвал Москву предоставить сведения по поводу инцидента в Солсбери. Тогда в Госдуме заявили, что Россия всегда предлагала помощь в расследовании преступлений с использованием отравляющих веществ, но с самого начала была против политизации процесса по делу в Солсбери.