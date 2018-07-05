В Госдуме ответили на просьбу Великобритании отчитаться по инциденту в Солсбери

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Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, комментируя заявление заместителя главы МВД Великобритании Бена Уоллеса о предоставлении Москвой информации по вопросу данного инцидента сообщил, что Россия с самого начала была против политизации процесса по делу в Солсбери, когда власти Великобритании начали обвинять Москву в причастности к инциденту, передает RT.

РФ всегда предлагала помощь в расследовании преступлений с использованием отравляющих веществ.

"Россия всегда предлагала свою помощь на уровне экспертов правоохранительных органов, потому что, конечно, такие преступления с применением химических веществ являются серьезными, где бы они ни происходили, мы готовы помочь в установлении причины и виновников", – сказал он.

Морозов выразил мнение, что помощь оказать нужно, а вот объясняться Россия не должна.

Ранее замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес сделал заявление о том, что Россия не причастна к инциденту с отравлением в Эймсбери и призвал Москву предоставить сведения по поводу инцидента в Солсбери.

Накануне полиция Великобритании сообщила, что двоих жителей города Эймсбери нашли без сознания в одном из домов. Скотленд-Ярд заявил, что они были отравлены тем же веществом, что и Сергей и Юлия Скрипали.

Эймсбери находится около города Солсбери, где 4 марта были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший полковник ГРУ и его дочь.