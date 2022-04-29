Уголовный кодекс Канады расширят преступлениями, совершенными на Луне – СМИ

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Власти Канады внесли для утверждения в парламент поправки к уголовному кодексу, которые предусматривают ответственность за совершенные на Луне преступления. Об этом сообщает телеканал CBC.

Отмечается, что изменения стали следствием присоединения Канады к проекту Lunar Gateway, участники которого планируют путешествия на Луну. Поправка содержится в 443-страничном Законе об исполнении бюджета. Предполагается, что она позволит учитывать преступления, совершенные на станции Gateway. Ее планируют построить на окололунной орбите или самой Луне.

В канадском национальном уголовном кодексе уже предусмотрены наказания для астронавтов, которые могут совершить преступление во время полета на МКС. Любое совершенное там противоправное деяние считается совершенным в Канаде.

Ранее ученые из Аризонского университета в США допустили, что один из астероидов, вращающихся вокруг Земли, является обломком Луны. Речь идет об объекте 2016 HO3, он же Камоалева.

По словам астрономов, это небесное тело отличается необычной орбитой: оно обращается вокруг Солнца, следуя на протяжении всего пути вблизи Земли и параллельно вращаясь вокруг нее из-за гравитации планеты. Таким образом, Камоалева является спутником Солнца и в то же время квазиспутником Земли.

