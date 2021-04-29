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В мире

20:45

Байден подарил жене одуванчик

за рубежом

Фото: ТАСС/AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Президент США Джо Байден перед вылетом в Джорджию подарил жене одуванчик, найденный на лужайке у Белого дома. Об этом сообщает "Газета.ру".

Милую сцену запечатлели журналисты. Направляясь к самолету, действующий глава государства наклонился и сорвал цветок для супруги Джилл.

В Сети отметили, что такое проявление нежности контрастирует с поведением Дональда и Мелании Трамп, которые на публике держались холодно.

В Джорджии Байден планирует обратиться к своим сторонникам на митинге. Кроме того, президент США и первая леди встретятся с экс-главой государства Джимми Картером и его женой.

Ранее Джо Байден выступил перед членами конгресса. Президент заявил, что эскалация конфликта с Россией не является целью США.

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