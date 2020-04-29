На Гавайях начали депортировать нарушителей карантина из других стран

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Туристов на Гавайях, нарушающих режим карантина, начали депортировать в родные страны. Об этом сообщает Business Insider.

В апреле 2020 года, в разгар пандемии коронавируса COVID-19, Гавайи посетили три тысячи туристов. При этом по закону они были обязаны пройти двухнедельный карантин.

Те, кто его нарушают, теперь будут депортированы. По домам уже отправлены 20 туристов, которые не желали или не могли соблюдать введенные ограничения. Министерство по туризму в регионе выделило на билеты 25 тысяч долларов.

Губернатор Гавайев Дэвид Айдж еще в марте просил туристов отказаться от посещения местных курортов. Тем не менее его рекомендация услышана не была, и власти перешли к более строгим мерам.

Ранее в апреле сообщалось, что Россия не будет депортировать иностранцев в условиях коронавируса. В министерстве внутренних дел РФ также добавили, что ведомство не станет аннулировать разрешающие документы граждан других стран.

