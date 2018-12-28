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16:20

Эксперт прокомментировал возвращение Манбиджа под контроль сирийских войск

за рубежом

16:20

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Фото: АР/Hussein Malla

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов прокомментировал сообщение, что сирийская армия захватила город Манбидж, ранее занятый курдскими отрядами самообороны.

"Ситуация, когда эти районы могли бы перейти под юрисдикцию сирийского правительства, обсуждалась. Шли переговоры по этому поводу между курдской стороной и сирийским правительством. Курды надеялись, что их будут поддерживать Соединенные Штаты, что они смогут удержать эти территории", – сказал Долгов в интервью RT.

28 декабря сирийский генштаб объявил о захвате города Манбиджа в 80 километрах от Алеппо. Ранее Манбидж и прилегающие районы принадлежали курдским отрядам "Сил народной самообороны", однако они согласились уступить эти территории сирийский войскам после того, как их главный союзник США решили покинуть Сирию. Долгов считает, что сирийская армия не сможет занять эти территории, если не договорится с Турцией, которая считает курдов террористами.

за рубежом

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