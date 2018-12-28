Сирийская армия полностью захватила Манбидж

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Сирийская армия установила полный контроль над городом Манбидж, расположенным в 85 километрах от Алеппо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство SANA. В городе подняли сирийский национальный флаг.

В заявлении сирийского генштаба говорится, что с просьбой войти в город к ним обратилось население Манбиджа. Военные пообещали обеспечить безопасность всех жителей города и окружающего его региона.

Ранее город контролировали курдские отряды "Сил народной самообороны". В конце декабря они заявили о готовности передать сирийским войскам контролируемые ими районы к северу от Алеппо, в том числе Манбидж. Курды озвучили свое решение после того, как президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии. США были главными союзниками курдов в Сирии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приветствуют информацию о контроле сирийской армии над Манбиджем.