Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:57

Украина рекламирует европейские ценности по ТВ

за рубежом политика

12:57

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/reflextions

Министерство информационной политики Украины готовит социальные ролики, повествующие о том, что такое Европа и европейские ценности. Соответствующую инициативу украинских властей прокомментировал президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

Предполагается, что ролики будут показывать на украинском телевидении, в кинотеатрах страны и в интернете.

По мнению эксперта, министерство информации Украины решило таким образом освоить средства. Кроме того, когда страна готовилась к соглашению об ассоциации с ЕС, "были сделаны "картинки", которые сравнивали жизнь на Украине и жизнь в Европе".

"Это еще воздействие оказывало, но сейчас, после того как Украина соглашение подписала и, как говорило руководство, практически стала частью Европы, население разочаровалось в возможности достижения соответствующих стандартов жизни на Украине", – сказал Ищенко в беседе с RT.

По его словам, подобные ролики уже не смогут повлиять на украинцев.

Ранее правительство Украины одобрило стратегию информационной реинтеграции Крыма. Новую инициативу Киева раскритиковал депутат от Севастополя Дмитрий Белик. Российский парламентарий напомнил, что еще в прошлом году "весь Крым оценил первую "ласточку" информационной стратегии Украины". Тогда в Херсонской области установили радиовышку для трансляции сигнала украинских радиостанций. В итоге проект был признан проваленным.

23 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины по нарушению прав человека в Крыму. Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара назвал эту резолюцию пустышкой, а нарушения прав человека в Крыму – выдумкой.

за рубежом политика

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика