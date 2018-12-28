Украина рекламирует европейские ценности по ТВ

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Министерство информационной политики Украины готовит социальные ролики, повествующие о том, что такое Европа и европейские ценности. Соответствующую инициативу украинских властей прокомментировал президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

Предполагается, что ролики будут показывать на украинском телевидении, в кинотеатрах страны и в интернете.

По мнению эксперта, министерство информации Украины решило таким образом освоить средства. Кроме того, когда страна готовилась к соглашению об ассоциации с ЕС, "были сделаны "картинки", которые сравнивали жизнь на Украине и жизнь в Европе".

"Это еще воздействие оказывало, но сейчас, после того как Украина соглашение подписала и, как говорило руководство, практически стала частью Европы, население разочаровалось в возможности достижения соответствующих стандартов жизни на Украине", – сказал Ищенко в беседе с RT.

По его словам, подобные ролики уже не смогут повлиять на украинцев.

Ранее правительство Украины одобрило стратегию информационной реинтеграции Крыма. Новую инициативу Киева раскритиковал депутат от Севастополя Дмитрий Белик. Российский парламентарий напомнил, что еще в прошлом году "весь Крым оценил первую "ласточку" информационной стратегии Украины". Тогда в Херсонской области установили радиовышку для трансляции сигнала украинских радиостанций. В итоге проект был признан проваленным.

23 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины по нарушению прав человека в Крыму. Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара назвал эту резолюцию пустышкой, а нарушения прав человека в Крыму – выдумкой.