В Госдуме оценили киевскую стратегию информреинтеграции Крыма

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

В Госдуме прокомментировали так называемую стратегию информационной реинтеграции Крыма, одобренную правительством Украины. Новую инициативу Киева раскритиковал депутат от Севастополя Дмитрий Белик.

Российский парламентарий напомнил в разговоре с RT, что еще в прошлом году "весь Крым оценил первую "ласточку" информационной стратегии Украины". Тогда в Херсонской области установили радиовышку для трансляции сигнала украинских радиостанций. "В итоге проект был признан проваленным и тихонько свернут, подальше от позора", – отметил депутат.

Он опроверг заявление советника министра информполитики Украины Юлии Каздобиной о том, что "Украина помнит о жителях Крыма". По словам Белика, жители полуострова сполна почувствовали эту "заботу", когда "сидели при свечах во время энергетической блокады". Как подчеркнул парламентарий, "трансляция украинской пропаганды не сможет что-то изменить, Севастополь и Крым – это Россия".

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором более 96% жителей республики проголосовали за воссоединение с Россией.

23 декабря 2018 года Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины по нарушению прав человека в Крыму. Документ поддержали 65 стран, против высказались 27, еще 70 воздержались. Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара назвал эту резолюцию пустышкой, а нарушения прав человека в Крыму – выдумкой. По его словам, такие решения дискредитируют ООН, которая должна быть примером объективности.