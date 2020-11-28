Девять человек задержали во время беспорядков на протестной акции в Париже

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Девять человек задержали во время беспорядков, произошедших на акции протеста в Париже. Об этом говорится на странице префектуры полиции французской столицы в Twitter.

Информация предоставлена на 20:15 по московскому времени. "Стражи порядка произвели девять задержаний", – следует из сообщения ведомства.



На данной акции участники выступали против принятия 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности", которая касалась фото- и видеосъемки полицейских и жандармов. Демонстранты агитировали за свободу СМИ.

Стало известно, что к проходившей в первое время спокойно масштабной манифестации примкнула группа агрессивно настроенных молодых людей в черном. Спустя некоторое время участники устроили беспорядки.

Ранее во Франции начали снимать ограничения. 15 декабря начнется второй этап послаблений.