США заявили о готовности разместить в Европе гиперзвуковые ракеты

19:39
Фото: dvidshub.net/Giancarlo Casem
Гиперзвуковые ракеты готовы разместить США в Европе. По словам советника американского президента по нацбезопасности Роберта О’Брайена, это необходимо для сдерживания России, передает РИА Новости.
Заявление он сделал во время выступления в Гудзоновском институте.
"Мы вышли из договора о РСМД, мы разрабатываем гиперзвуковое оружие, системы доставки баллистических ракет. <...> Мы разместим такое же вооружение при необходимости в Европе для сдерживания России", – отметил О’Брайен.
В августе прошлого года по инициативе США официально было прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Единственным между странами остался Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Он был подписан в 2010 году, срок соглашения заканчивается в 2021 году.
Владимир Путин назвал выход США из ДРСМД серьезной ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки вооружений и роста конфронтационного потенциала.
Президент отметил, что Россия готова к дальнейшим шагам по минимизации последствий развала ДРСМД.
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