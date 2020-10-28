США планируют закупить произведенные в СССР боеприпасы и вооружение

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Командование армии США объявило тендер на закупку произведенных в СССР специальных боеприпасов и систем вооружения. Кроме того, будут приобретаться они у стран Восточного блока, сообщает RT со ссылкой на тендер.

Вооружение необходимо Соединенным Штатам для министерства обороны и иных государственных структур. Еще закупки предназначаются для иностранных союзников.

Стало известно, что в списке интересующих Вашингтон СБСВ фигурируют советские авиационные ракеты, минометные системы вооружения, а также их комплектующие. Планируется, что вооружения используют для испытаний, обучения и боевого применения, нужного для поддержки Национальной военной стратегии.

За пять лет американские власти смогут заказать поставку максимум 4,1 миллиарда единиц СБСВ.

Ранее говорилось, что в НАТО обеспокоены испытаниями систем С-400 Турцией.