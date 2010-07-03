В Японии арестовали россиянина за граффити у дворца императора

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В Токио арестовали 23-летнего россиянина, подозреваемого в нанесении граффити в районе Дворца Акасака, где живут император Японии Нарухито и его супруга.

Как передает ТАСС, Глеб Песочный сделал рисунок на трансформаторной будке недалеко от резиденции монарха. Похожие граффити нашли на изгороди у дворца и других объектах.

27 июня молодого человека арестовали на южном японском острове Окинава. По информации полиции, у него были баллончики с краской.

Песочный свою вину не признает. Полиция изучает записи на камерах видеонаблюдения, чтобы уточнить причастность арестованного к инциденту.

В Москве горожан призвали сообщать о незаконном появлении граффити. Речь об этом зашла в связи с тем, что жители дома в Подсосенском переулке увидели, как на него наносили граффити с изображением погибшего Ратмира Шишкова. Нарушители должны заплатить штраф.