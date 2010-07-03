Москвичей попросили сообщать о незаконном появлении граффити

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям призвали горожан сообщать о незаконном появлении граффити, заявил председатель комиссии Евгений Герасимов.

По его словам, жители дома в Подсосенском переулке видели, как наносили граффити с изображением погибшего Ратмира Шишкова. Герасимов отметил, что они должны были заявить о том, что это делается без их разрешения.

"Тогда бы сразу приехала инспекция, предъявила претензию и наказала нарушителей, так как дом имеет непосредственное отношение к культурному наследию", – цитирует Герасимова Агентство "Москва".

По его словам, нарушители должны заплатить штраф за нанесение этого граффити.

Изображение было нанесено на фасад дома 1910 года постройки в Подсосенском переулке. Черно-белый рисунок появился по заказу рэп-исполнителя Тимати.

"Сам Тимати до сих пор не дал публичного комментария на данную тему, известно лишь, что он снимал клип на фоне данного граффити", – отметил Герасимов.

Он напомнил, что штраф за порчу культурного наследия составляет для физлица от 15 до 200 тысяч рублей, для должностного – от 20 до 400 тысяч рублей. Для юридического лица предусмотрен штраф от 200 тысяч до пяти миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что рабочие закрасили граффити с изображением Шишкова. Изображение с артистом, которого не стало в 2007 году, заметили после того, как завершились съемки очередного видеоклипа.

В воплощении идеи музыканта признался создатель Городской художественной службы Artbrig Алексей Крючков.