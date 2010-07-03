Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

14:50

Москвичей попросили сообщать о незаконном появлении граффити

власть общество

14:50

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям призвали горожан сообщать о незаконном появлении граффити, заявил председатель комиссии Евгений Герасимов.

По его словам, жители дома в Подсосенском переулке видели, как наносили граффити с изображением погибшего Ратмира Шишкова. Герасимов отметил, что они должны были заявить о том, что это делается без их разрешения.

"Тогда бы сразу приехала инспекция, предъявила претензию и наказала нарушителей, так как дом имеет непосредственное отношение к культурному наследию", – цитирует Герасимова Агентство "Москва".

По его словам, нарушители должны заплатить штраф за нанесение этого граффити.

Изображение было нанесено на фасад дома 1910 года постройки в Подсосенском переулке. Черно-белый рисунок появился по заказу рэп-исполнителя Тимати.

"Сам Тимати до сих пор не дал публичного комментария на данную тему, известно лишь, что он снимал клип на фоне данного граффити", – отметил Герасимов.

Он напомнил, что штраф за порчу культурного наследия составляет для физлица от 15 до 200 тысяч рублей, для должностного – от 20 до 400 тысяч рублей. Для юридического лица предусмотрен штраф от 200 тысяч до пяти миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что рабочие закрасили граффити с изображением Шишкова. Изображение с артистом, которого не стало в 2007 году, заметили после того, как завершились съемки очередного видеоклипа.

В воплощении идеи музыканта признался создатель Городской художественной службы Artbrig Алексей Крючков.

Читайте также

власть общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика