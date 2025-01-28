The Drinks Business: в Англии закрылся паб, проработавший 460 лет

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На севере Англии, в графстве Норт-Йоркшир, закрылся паб, который проработал 460 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на The Drinks Business.

По данным издания, заведение открылось в 1564 году, когда страной правила королева Елизавета I. Оборот паба снизился на 35% после того, как стал менее доступным для посетителей из-за закрытия моста Линтон в 2015-м.

Однако если кто-то снова захочет открыть заведение в старинном здании, оно будет сдано в аренду, говорится в материале.

В 2022 году из-за пандемии COVID-19 закрылся один из старейших английских пабов под названием Ye Olde Fighting Cocks. Заведение проработало 1 229 лет, пережило чуму и войну. Управляющий Кристо Тофалли рассказал, что два года для индустрии были сложными.