В Узбекистане объявили в международный розыск двух граждан России

Фото: prokuratura.uz

Генеральная прокуратура Узбекистана объявила в международный розыск двух граждан России по делу о покушении на экс-пресс-секретаря президента страны Комила Алламжонова, сообщает РИА Новости.

Ведомство в рамках уголовного дела установило, что россияне Бислан Расаев и Шамиль Темирханов совершили преступные деяния в виде незаконного въезда в Узбекистан и выезда за границу, несообщения о преступлении, а также незаконного оборота огнестрельного оружия.

Расаев и Темирханов заочно привлечены в качестве обвиняемых по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Их заочно арестовали и объявили в розыск.

В конце ноября сообщалось, что в Ташкентской области двое неизвестных обстреляли внедорожник Range Rover. Никто не пострадал. Позже стало известно, что в машине находился Комил Алламжонов, до недавнего времени работавший руководителем департамента информационной политики администрации президента Узбекистана, а ранее – заместителем главы администрации президента, директором агентства информации и массовых коммуникаций и пресс-секретарем президента страны Шавката Мирзиеева.

Ранее на помощника депутата Госдумы Шерипа Аликхаджиева было совершено покушение. По версии следствия, неизвестный выстрелил в политика четыре раза и скрылся. Аликхаджиев получил два огнестрельных ранения и был госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

