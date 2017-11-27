СМИ смоделировали последствия ядерного удара по Лос-Анджелесу

27 ноября, 06:57
Фото: ТАСС/YAY
Аналитик National Interest Дэниэл ди Петрис с помощью специального алгоритма подсчитал, какими будут последствия ядерного удара КНДР по американскому Лос-Анджелесу. По оценке, сразу же пострадают около 1,2 миллиона человек.
Как сообщает "Лента.ру", в своей работе National Interest использовали программу, которую предложил Алекс Веллерстайн из Технологического института Стивенса (Нью-Джерси). Алгоритм рассчитывает последствия удара в зависимости от бомбы или типа ракеты с ядерной боеголовкой.
Так, например, мощность предполагаемой бомбы в Лос-Анджелесе составила 250 килотонн в тротиловом эквиваленте. При ударе бомбы в центре города, согласно расчетам, сразу пострадают около 1,2 миллиона человек, из них 378 800 человек будут убиты, а 861 210 ранены. Часть из них получат ожоги, другие будут погребены под осколками. При этом сам центр Лос-Анджелеса будет уничтожен.
Аналитик надеется, что президент США Дональд Трамп не допустит подобного развития событий.
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