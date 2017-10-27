Фальстарт. Как из-за ошибок людей и электроники начинались ядерные войны

55 лет назад, 27 октября 1962 года, в небе над Кубой советские зенитчики сбили американский самолет-разведчик U-2. Позже этот день, ставший апогеем не только Карибского кризиса, но и всей холодной войны, историки назовут черной субботой. Две супердержавы были, как никогда, близки к ядерной войне. Военный обозреватель портала Москва 24 Александр Степанов вспомнил самые горячие эпизоды советско-американского противостояния.

Фото: АР

Карибский кризис разгорелся после размещения в сентябре 1962 года на Кубе 40 советских баллистических ракет средней дальности Р-12. США ответили на угрозу морской блокадой острова и начали подготовку к военной интервенции.

Первой жертвой противостояния стал майор ВВС США Рудольф Андерсон. 27 октября 1962 года его разведывательный самолет U-2 был сбит советской ракетой комплекса ПВО С-75 близ кубинского города Банес. Еще один инцидент с американским самолетом-разведчиком спустя несколько часов произошел в небе над Чукоткой, но обошлось без стрельбы.

В этот же день американские генералы стали убеждать Джона Кеннеди начать военную интервенцию и нанести превентивный воздушный удар по советским ракетным позициям на Кубе. Но больше всех крови и разрушений жаждал кубинский лидер Фидель Кастро, который требовал от Хрущева нанести немедленно ядерный удар по США. Команданте считал, что "кубинский народ готов принести себя в жертву ради уничтожения американского империализма". К счастью, что Кеннеди, что Хрущеву хватило выдержки и кризис был урегулирован путем переговоров. Между тем "черная суббота" стала не единственным днем, когда наши страны стояли на пороге ядерного апокалипсиса.

Навигационная ошибка

Первый инцидент, которой мог стать причиной глобального конфликта между двумя ядерными державами, произошел всего спустя пять лет после завершения Второй мировой войны. 8 октября 1950 года два истребителя ВВС США “Локхид F-80C” атаковали советский военный полевой аэродром Сухая Речка, расположенный в 165 км от Владивостока. Было повреждено семь самолетов, один из них сгорел полностью.

Советское руководство решило не торопиться с ответным ударом и 9 октября отправило ноту протеста в ООН. Через 11 дней президент США Гарри Трумэн выступил с обращением к ООН, в котором признал вину США в произошедшем. "Правительство США желает публично выразить сожаление по поводу того, что американские вооруженные силы оказались замешанными в этом нарушении советской границы". Причиной инцидента была названа навигационная ошибка американских летчиков: звезды на фюзеляжах советских самолетов они приняли за опознавательные знаки ВВС Северной Кореи.

Вспышка на солнце

В 2013 году Американский геофизический союз выступил с сенсационным заявлением: 23 мая 1967 года между СССР и США могла начаться ядерная война, а всему виной была мощная вспышка на Солнце.

В этот день на базе американских ВВС, дислоцированной за полярным кругом, полностью вырубилась радиосвязь с Большой землей. Командир базы решил, что причиной молчания Пентагона могла быть ядерная атака со стороны СССР. Несколько бомбардировщиков с атомными бомбами на борту были экстренно подготовлены к вылету. К счастью, вскоре связь была восстановлена.

Фото: АР/HO

Незадачливые офицеры

28 октября 1962 года дежурный по Окинавской ракетной базе США получил приказ об атаке целей на территории СССР, Северной Кореи и Китая. Арсенал базы состоял из 32 ядерных ракет с боеголовками мощность по 1,1 мегатонны в тротиловом эквиваленте каждая. Дежурный обратил внимание на то, что уровень угрозы был обозначен системой оповещения как DEFCON 2, тогда как команда на запуск могла последовать только при уровне угрозы DEFCON 1. Офицер связался с вышестоящим командованием и потребовал пояснений. Как выяснилось, тревога была ложной. В ходе расследования было установлено, что один из офицеров командования передал приказ на базу по ошибке.

19 ноября 1979 года система управления стратегическими ядерными силами США получила сигнал о массированном ядерном нападении. В воздух поднялся так называемый "самолет Судного дня" – национальный экстренный воздушный командный пункт (NEACP). В процессе проверки данных с радарных станций дальнего обнаружения и космических спутников подтверждений атаки найдено не было. Систему перезагрузили, и она заработала в штатном режиме. Как выяснилось, на уши Америку поднял офицер командного центра ВВС, который по ошибке запустил учебную программу, имитирующую ядерный удар СССР на компьютере единой системы командования (NORAD).

Глюки электроники

Спустя восемь месяцев , 3 июня 1980 года, из-за бракованного микрочипа компьютерные системы NORAD вновь получили сигнал о ядерном нападении. Но офицеры сразу обратили внимание, что данные о количестве запущенных ракет постоянно менялись в диапазоне от 2 до 200 штук. Это навело их на мысль, что в системе произошел какой-то технический сбой. Проверка показала, что сигнал тревоги был ложным.

Похожий инцидент произошел 26 сентября 1983 года в СССР. Новейшая система раннего космического предупреждения "Око" выдала ошибочное сообщение о ракетной атаке со стороны США. Как выяснится позже, за свечение работающих двигателей американских ракет спутники приняли солнечный свет, отраженный в облаках.