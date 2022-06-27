Пять человек погибли и более 230 пострадали из-за утечки газа в иорданском порту Акаба

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Пять человек погибли и свыше 230 пострадали в результате утечки газа в иорданском порту Акаба. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент государственной безопасности страны.

По информации ведомства, в порту Акаба при транспортировке упала наполненная неким ядовитым газом цистерна.

"В результате утечки газа погибли пять человек, пострадали 234 человека", – отмечается в сообщении.

В настоящее время специалисты устраняют последствия ЧП.

Ранее утечка сжиженного газа произошла на заводе в Самарской области. Инцидент случился на территории ЗАО "Нефтегорский газоперерабатывающий завод", который находится в селе Лопатино Волжского района.

В результате происшествия никто не пострадал. В ликвидации последствий были задействованы 58 человек и 13 единиц техники.