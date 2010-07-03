Пять человек пострадали при взрыве около Стокгольма

Пять человек были ранены в результате взрыва в пригороде на западе Стокгольма. Об этом пишет издание Expressen.

По данным местной полиции, все пострадавшие получили незначительные травмы. Троим медики оказали помощь прямо на месте. "Я разговаривал с двумя из тех, кто был в больнице, они больше шокированы, нежели ранены", – сообщил изданию Патрик Экман, владелец отеля, по соседству с которым произошел взрыв.

В ночь на 27 марта в пригороде шведской столицы прогремел взрыв. По последней информации, ЧП произошло в помещении автосервиса, владелец которого утверждает, что внутри не было газовых баллонов. От взрыва пострадали фасад здания и стоящие рядом автомобили. Полиция ведет расследование, сведений о возможных подозреваемых нет.